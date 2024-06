Fiamme nell’androne di un palazzo

Scoppia un incendio nell’androne di un palazzo: intervengono vigili del fuoco e carabinieri. L’allarme è scattato verso le 10 di ieri quando una donna ha chiamato il 115 segnalando ai vigili del fuoco la presenza di fiamme alte all’interno dell’androne di un palazzo, in un piccolo cortile ad uso del condominio, in pieno centro (in corso Costituzione), vicino alla Farmacia Gentili. In attesa che arrivassero i soccorsi qualcuno nel frattempo è intervenuto per cercare di spegnere le fiamme, nel giro di pochissimo sul posto sono intervenuti due mezzi e un’autoscala dei vigili del fuoco da Macerata e da Civitanova. Gli uomini del 115 hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. Fortunatamente non sono stati registrati danni gravi né a persone né a cose. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della locale Stazione. Da quanto emerso l’incendio sarebbe stato provocato da un malfunzionamento dei contatori.