Fiamme sulla cabina dell’Enel

Un principio d’incendio è iniziato verso le 22.30 dell’altro ieri sul tetto della cabina dell’Enel, alta cinque metri e situata nella contrata Sant’Andrea del territorio di Apiro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, i carabinieri e i tecnici dell’Enel rimasti a lungo per le competenti mansioni dopo lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della cabina che internamente non ha subìto danni.

Le fiamme che si sono sprigionate sulla parte alta all’esterno della struttura, sarebbero state causate dalla carta catramata che ricopriva la sommità: essendosi usurata, quando si è staccata avrebbe intaccato i fili elettrici provocando un corto circuito e, per alcuni minuti, l’interruzione della corrente, comunque non disattivata, che nella zona apirana aveva fatto registrare intermittenti sbalzi.

I pompieri a scopo precauzionale hanno disposto lo sgombero dell’abitazione, distante qualche decina di metri dalla cabina: la famiglia residente nello stabile è potuta rientrare dopo un’ora. I frammenti infiammati della carta catramata, sono caduti sui contenitori dell’immondizia accostati alla base: bruciando, i bidoni si sono deformati. Per verificare la situazione al vertice della cabina, dal comando dei vigili del fuoco di Macerata è stata inviata l’autoscala con cui poco prima dell’una di ieri mattina, i pompieri hanno concluso la loro operatività.

Gianfilippo Centanni