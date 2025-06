Fiastra, fondi extra per ricostruire la caserma dell’Arma

Nuovi fondi in arrivo per la demolizione e ricostruzione della caserma dei carabinieri a Fiastra. È stato assegnato infatti un ulteriore importo di un milione 31.903 euro a favore dell’intervento. Il totale previsto ammonta a quattro milioni di euro.

"I carabinieri sono un presidio di legalità all’interno del cratere – ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. Questi nuovi fondi a disposizione sono il frutto di una sinergia essenziale per la rinascita dei nostri territori. L’Arma ha bisogno di strutture efficienti e sicure per poter operare quotidianamente. Nelle Marche ci sono oggi 19 interventi in corso, che sono stati finanziati per mezzo dell’ordinanza speciale 27 del 2021 e dell’ordinanza speciale 69 del 2023, si tratta di lavori per un totale di circa 108 milioni di euro. Insieme con il Demanio, l’Ufficio speciale ricostruzione e la Regione stiamo lavorando intensamente, con l’obiettivo di velocizzare pratiche e interventi e consegnare quanto prima possibile queste strutture essenziali per il territorio".