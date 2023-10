Fiastra, fuochi d'artificio e spettacolo naturale

Fiastra, 16 ottobre 2023 - Una foto speciale dei fuochi d'artificio di sabato sera a Fiastra. È stata scattata da Andrea Curzi, un fotografo di Porto San Giorgio; è stata realizzata da sopra la chiesa di Fiastra e nell'immagine, in alto a destra, si può vedere la particolarità dell'ammasso delle Pleiadi che l’altra sera erano ben visibili nel cielo di Fiastra. Luci, quindi, sul cielo di Fiastra per “Lake on Fire”. Le Terre del Tartufo in tour, infatti, ha fatto tappa sulla spiaggia del Lago di Fiastra lo scorso fine settimana con una serata suggestiva, impreziosita dai racconti di Cesare Catà, dalla musica del maestro Djego e Camilla Ruffini e dalle gag de Il Doppiatore marchigiano (Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci). Per il piacere del palato, prodotti nel territorio e street food della Marca. Terre del Tartufo in tour è un progetto finanziato da Por Fesr sisma , Regione, Atim, Let’s Marche.