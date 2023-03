Fiastra: "Scuola e area a San Lorenzo: né ritardi né pasticci"

"Alla data attuale il plesso scolastico risulta in corso di costruzione, pertanto parlare di ’ritardo’ appare totalmente inadeguato in quanto le opere ricomprese nell’ordinanza del commissario straordinario sono in corso di progettazione o addirittura in fase di avvio delle procedure di affidamento della progettazione". L’amministrazione comunale di Fiastra, guidata dal sindaco Sauro Scaficchia, replica alla minoranza, in particolare sul fronte scuola e sull’area di San Lorenzo al Lago. Il plesso, finanziato in parte con una donazione di cui fa capo la Fondazione Promozione Acciaio e in parte con fondi regionali, è stato al centro del dibattito nell’ultimo Consiglio comunale. "Per quanto riguarda la spiaggetta in località San Lorenzo a Lago – prosegue l’amministrazione - puntiamo da sempre al miglioramento dei servizi offerti, in quanto rappresenta il vero volano di attrazione turistica dell’intero territorio che vede crescere ogni anno le presenze. Tanto che l’ente ha partecipato al bando del Piano complementare con un progetto di recupero e valorizzazione dell’immobile alla spiaggia di San Lorenzo al Lago e dell’"ex edicola", nei pressi dei giardini pubblici di San Lorenzo al Lago, da attuarsi nelle forme del partenariato pubblico privato. Siamo in attesa dell’esito del bando previsto per fine marzo, e comunque sarà prioritario garantire l’avvio della stagione estiva qualora il finanziamento non sia concesso. Non è ben chiaro cosa intende il consigliere Cocci (capogruppo della minoranza Fiastra Domani) quando parla di ’pasticci amministrativi’ in quanto non vi sono assolutamente errori o sovrapposizioni di interventi o finanziamenti riconducibili a bandi Pnrr".