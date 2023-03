Fibra e nuovo look per tante strade

Tante novità per Fiuminata. Arriva la fibra e diverse strade si rifaranno il look. "Fiuminata finalmente è dotata della fibra - esordisce il sindaco Vincenzo Felicioli -. Sono stati collaudati i lavori e c’è già la possibilità di allacciarsi alla linea. Sono 60 le società che hanno un contratto in essere con Open Fiber e per conoscerle basta andare sul sito dell’azienda. Questi lavori avrebbero dovuto terminare nel 2021, ma è stato necessario fare un nuovo accordo con la Regione". In arrivo, inoltre, ben 29 interventi sulle strade del territorio comunale finanziati con i fondi del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale complementare): "Abbiamo a disposizione oltre un milione di euro per la messa in sicurezza delle strade comunali. Sono 8 interventi per i quali la stazione appaltante sarà l’Unione Montana Potenza Esino Musone. A gennaio abbiamo individuato la ditta che farà i lavori. È del territorio, ha già firmato il contratto e pertanto a breve inizieranno i lavori. Rifaremo gli asfalti e i sottofondi e procederemo alla sistemazione delle barriere stradali e dei marciapiedi. Questi interventi riguarderanno solo le frazioni". Altri 317mila euro arriveranno dal Piano nazionale complementare e saranno destinati per 21 interventi di cui 6 su strade del capoluogo e tutti gli altri su strade delle frazioni. Ad eseguire i lavori sarà una ditta di Potenza. "A breve il commissario straordinario firmerà una nuova ordinanza - spiega poi Felicioli - che destinerà 3milioni e 500mila euro. Di questi, 2milioni e 700mila euro per la riqualificazione della ex Fonderia, 500mila euro per il rifacimento delle pavimentazioni delle frazioni di Colmaggiore e Spindoli, e 300mila euro per la pavimentazione del borgo storico di Castello". In arrivo anche un’altra ordinanza, questa per 2milioni e 100mila euro per il cimitero: "Restaureremo i loculi lesionati dal sisma, la chiesetta e provvederemo alla manutenzione della viabilità. Domani (oggi, ndr) affideremo un incarico da 50mila euro provenienti dal ministero dell’Interno per l’efficientamento di spogliatoi e campo sportivo". Poi una constatazione su alcune voci di polemica in merito ad una asserita noncuranza delle fonti di montagna: "Non è vero che non ci interessano, tanto che nel 2022, con i comuni di Pioraco e Sefro abbiamo partecipato ad un bando del ministero della Cultura individuando l’acqua come argomento legante dei tre comuni. Purtroppo la commissione giudicante non ha voluto finanziare il nostro progetto".

Gaia Gennaretti