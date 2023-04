Fibra ottica, cimitero e scuola: lavori in corso

Work in progress a Potenza Picena tra i lavori per realizzare la fibra ottica, quelli per la ristrutturazione del cimitero nella frazione costiera e l’intervento di riqualificazione nella scuola Coloramondo. A tracciare il punto sui cantieri è il Comune, tramite la propria pagina Facebook.

"Sono ancora in corso i lavori della fibra ottica, gestiti sul nostro territorio da Open Fiber per conto di Infratel – spiega l’ente comunale -. Per quanto riguarda il cantiere di via Rossini, a Porto Potenza Picena, nei pressi di via Pesaro, dove si trova uno dei due punti di distribuzione (PoP) presenti in città, è previsto il ripristino degli scavi; realizzato con terriccio rosso è provvisorio. A conclusione degli interventi, Open Fiber provvederà alla copertura definitiva con asfalto, come in origine". Novità anche sul fronte cimiteri: "Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione nel camposanto di Porto Potenza Picena – aggiunge il Comune -. Nel dettaglio, sono stati completati gli interventi sul muro di cinta e sul blocco nord-est presso l’ingresso vecchio. In corso la realizzazione dei 240 nuovi loculi previsti, mentre sono già stati ultimati quelli in vetroresina".

Oltre a questo, il Comune fornisce pure aggiornamenti sull’intervento in corso nella scuola Coloramondo. "Nei giorni scorsi è stato completato il primo step di riqualificazione del blocco di più recente costruzione della scuola dell’infanzia Coloramondo di Porto Potenza Picena – prosegue l’ente comunale -. Nel dettaglio, la ditta Santolini, incaricata dei lavori, ha provveduto a sostituire la pavimentazione in legno, danneggiata a causa dell’umidità di risalita. A questo punto i prossimi interventi riguarderanno l’efficientamento dell’illuminazione interna e la riqualificazione dei pergolati esterni. Per quanto riguarda il secondo blocco della struttura, è in corso la progettazione per la sua completa demolizione e ricostruzione".

Giorgio Giannaccini