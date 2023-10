"Fibra ottica, interventi terminati entro fine anno"

Vanno avanti i lavori per l’installazione della fibra ottica nel Comune di Potenza Picena, svolti dalla Open Fiber. "Si comunica che le opere civili a Porto Potenza Picena sono giunte al termine e entro il mese di ottobre partiranno i ripristini definitivi – fa sapere Open Fiber, su sollecito dell’amministrazione –. Le opere civili per il Pcn (Punto di consegna neutro) in via Pesaro sono state realizzate, e quindi a breve verrà posato anche lo shelter. In questa zona sono iniziate pure le attività di posa cavo e giunzione ottica. A breve inizieranno le attività di scavo su Potenza Picena, compresa la realizzazione del Pcn in via dello Sport. Su tutto il territorio stiamo aspettando l’ultimazione della bonifica delle infrastrutture aeree di E-Distribuzione oggetto di posa. Prevediamo di ultimare il progetto per la fine dell’anno".