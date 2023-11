Fibra ottica. Lavori terminati entro fine anno

Entro la fine del 2023 è prevista la conclusione dei lavori per l’installazione della fibra ottica, nel territorio comunale di Potenza Picena. A renderlo noto è Open Fiber, e cioè l’azienda incaricata a livello nazionale del progetto. Infatti, da tempo la ditta sta andando avanti con l’intervento lungo la zona di Porto Potenza Picena, anche se tra non molto ci si sposterà a Potenza Picena. "Si comunica che le opere civili su Porto Potenza Picena sono giunte al termine ed entro il mese partiranno i ripristini – fa sapere in un comunicato Open Fiber, riguardo ai lavori nella frazione costiera –. Le opere civili per il Pcn (Punto di consegna neutro) di via Pesaro sono state realizzate e quindi a breve verrà posato anche lo shelter. In questa zona sono iniziate le attività di posa cavo e giunzione ottica".

Novità pure per la parte attorno al centro storico. "A breve inizieranno le attività di scavo su Potenza Picena – aggiunge Open Fiber nella nota –, compresa la realizzazione del Pcn in via dello Sport. Su tutto il territorio stiamo aspettando l’ultimazione della bonifica delle infrastrutture aeree di E-Distribuzione, oggetto di posa. Prevediamo di ultimare il progetto per la fine dell’anno".