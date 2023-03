Fibra ottica, riparte il cablaggio

Sono ripartiti in questi giorni i lavori di cablaggio per la realizzazione della fibra ottica, gestiti sul territorio di Potenza Picena dalla ditta Open Fiber, per conto di Infratel. A darne notizia è stata ieri pomeriggio l’amministrazione comunale, tramite un post sulla propria pagina ufficiale Facebook. "Attualmente gli interventi si stanno concentrando su via Rossini a Porto Potenza Picena, nei pressi di via Pesaro, dove si trova uno dei due punti di distribuzione (PoP), presenti in città – ha scritto il Comune sul social network –. L’altro è stato individuato in via dello Sport, a Potenza Picena. Daremo puntuale informazione alla cittadinanza dei successivi step previsti, sulla base di quanto comunicato di volta in volta da Open Fiber – assicura l’ente comunale –, unico responsabile del cronoprogramma delle attività per la realizzazione della fibra in tutto il territorio regionale".