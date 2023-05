Fibrillazione atriale: domani screening gratuito degli specialisti

Promuovere la prevenzione e sostenere il Centro Tao dell’ospedale di Macerata, un presidio di eccellenza, unico in tutte le Marche. E’ questo l’obiettivo della giornata dedicata allo screening gratuito contro la fibrillazione atriale, in programma domani, dalle 8.30 alle 13, in piazza della Libertà, a Macerata. L’iniziativa, organizzata dalla sezione maceratese dell’Aipa (Associazione pazienti anticoagulati), in collaborazione con l’Unità operativa di Cardiologia, il centro Tao e la Croce rossa italiana e patrocinata dall’Ast, offre ai cittadini (senza prenotazione) l’opportunità di effettuare la visita medica con controllo dell’Ecg e con misurazione della pressione. Si tratta della terza edizione, dopo le prime due, alle quali hanno partecipato in centinaia, svoltesi prima della pandemia. "Il centro Tao (Trattamento anticoagulante orale) dell’ospedale di Macerata eroga 18mila prestazioni l’anno, assiste 1.400 pazienti della provincia che hanno avuto pregressi episodi quali ictus, trombosi, embolia polmonare, ischemia, fibrillazione atriale e portatori di valvole cardiache, in cura con Coumadin, più altri 3mila a cui è stato possibile somministrare nuovi farmaci (Nao). Bastano questi numeri a far comprendere come sia indispensabile la prevenzione" sottolinea Giovanni Di Geronimo, presidente Aipa di Macerata. "Noi – prosegue – tramite i volontari effettuiamo un servizio di accoglienza e sostegno per i pazienti sottoposti al prelievo digitale e al trattamento con il Coumadin, con dosaggio personalizzato. Il personale medico e paramedico del Tao, oltre alla elevata professionalità, si distingue per cortesia e grande capacità di dialogo, supporto psicologico fondamentale. Attualmente, i tempi di attesa per il prelievo digitale, diagnosi e terapia si aggirano sui 20 minuti, ma i documenti possono essere trasmessi anche via mail". Proprio per questo Di Geronimo sostiene che il Centro Tao vada potenziato. "Superati vari tentativi di depotenziare o addirittura chiudere il Centro – evidenzia – questo rimane oggi un importante punto di riferimento regionale perché evita il disagio di sottoporsi più volte al prelievo in vena. Chiediamo da tempo un adeguamento della struttura e la creazione di un nuovo centro, un centro antitrombosi di prevenzione e cura". "La fibrillazione atriale – spiega Mario Luzi, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Macerata - è l’aritmia di più frequente riscontro clinico, caratterizzata da ritmo cardiaco irregolare e spesso con frequenza cardiaca elevata". I fattori di rischio principali sono l’ipertensione arteriosa, il diabete, l’obesità e le apnee notturne, ma hanno un peso importante anche l’età, il fumo e la sedentarietà. "Intercettare la fibrillazione, in particolare le forme asintomatiche - conclude Luzi - consente di instaurare una adeguata terapia anticoagulante orale in grado di prevenire la complicanza più temibile, ovvero l’ictus. La campagna di screening si rivolge alle persone con più di 65 anni che non sanno di avere la fibrillazione atriale, poiché l’età di per sé è già un fattore di rischio per questa aritmia".

Franco Veroli