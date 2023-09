Fibrillazioni in maggioranza: "Tradite le aspettative"

"Macerata ’tradita’, oggi non ci sono altri termini che possono rappresentare lo stato in cui verte la nostra città. ’Tradita’ da colui che avrebbe dovuto salvarla, aiutarla, rinnovarla e rilanciarla. Il sindaco si domanda retoricamente chi lo sfiducerà senza rendersi conto che si è già sfiduciato da solo, non realizzando quanto promesso in campagna elettorale". Con queste dure parole il neo segretario nazionale del Movimento iniziativa popolare, Mattia Orioli, interviene per commentare i primi tre anni di mandato della giunta, spiegando come "il sindaco, nonché presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha tradito le aspettative dei maceratesi, ha frantumato la coalizione civica e partitica, dimostrando la debolezza e l’inconsistenza politica e amministrativa della sua persona e, purtroppo, con noi deludente lo è stato anche sul piano umano". Orioli, inoltre, sottolinea come una coalizione di centro possa dare nuova speranza alla città. "I cosiddetti fatti di Macerata hanno per sempre cambiato la storia della nostra città e forse del Paese, il tema migratorio, della sicurezza, il lavoro, mal gestiti dalle sinistre radicali hanno affossato la città e il Paese, ma il populismo delle destre anch’esso radicale, fatto solo di propaganda non ha e sta risolvendo il problema - conclude Orioli -. Tradimento oggettivo in città, basti pensare agli ultimi fatti in tema di sicurezza, oppure alla mancata realizzazione di opere, la manutenzione delle strade e molto altro ancora, la città sembra ’imbalsamata’ immobile dalle scorse elezioni; non meglio la Provincia e su tutte cito il caso Cosmari. La città merita una speranza vera, concreta, reale, e solo le forze di buonsenso possono farlo, il centro non è solo un’opportunità per pochi, ma una speranza per tutti. Per questo dico con determinazione alle forze popolari, democratiche cristiane, di centro, moderate, laiche, liberali e riformiste, a tutte le forze che si rivedono nella politica vera del fare, a tutti i maceratesi che hanno a cuore la città, di mettersi in cammino, unirsi e creare un fronte comune al centro".