Fibrosi cistica: Gattafoni a Porto Recanati racconta la sua impresa

Tornano gli appuntamenti con i "Venerdì culturali" al Circolo Vela Porto Recanati. Il primo incontro sarà domani sera, alle 21.30. Si parlerà di fibrosi cistica, con l’iniziativa "125 miglia per un respiro", e vedrà protagonista Alessandro Gattafoni che racconterà la sua impresa che lo ha visto a bordo del suo kayak, attraversare il Tirreno dalla Corsica alle coste toscane. Iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibrosi cistica e la pratica dello sport. Gattafoni, 37 anni, impiegato Enel e padre di un bambino di quasi 3 anni, dal 2021 è anche il testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica, di cui è affetto fin dalla nascita, una malattia genetica rara che colpisce l’apparato digerente (pancreas). Ma in maniera ancor più impattante sia per la qualità che per l’aspettativa di vita, colpisce i polmoni. I "Venerdì culturali" proseguiranno il 4 agosto, sempre alle 21.30, con "C’era una volta in Amazonia-Piaroa indio gentile" e Carlo Porcellati Pazzaglia.