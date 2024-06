"Ficana terra di mezzo", ci siamo

Torna il festival "Ficana terra di mezzo" alla sua ottava edizione: il "Piccolo festival della sostenibilità" all’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e dintorni, a Macerata, tratterà il tema della sostenibilità ambientale, sociale e culturale, con eventi gratuiti (alcuni con prenotazione obbligatoria). Si parte sabato alle 17,30 con l’inaugurazione della mostra fotografica "Tiriamo fuori le foto dai cassetti personaggi, volti e storie", in collaborazione con l’Associazione Reteviva al Circolo ricreativo Santa Croce; il 16 giugno alle 16,30 visita guidata al borgo; alle 18,30 laboratorio-spettacolo "Voce del verbo Alveare" a cura di Teatro Rebis all’Ecomuseo. Il 18 giugno alle 16 "Time to move: mobilità europea, formazione, lavoro" all’Ecomuseo; alle 18 "Scarabocchi & terapia – Incontro informale a base di fogli, colori e un buon terapista" a cura di Antonio Cervigni al Circolo ricreativo Santa Croce. Il 19 giugno alle 16 "Spazio creativo: realizziamo un giardino sostenibile di comunità" all’Ecomuseo.

Il 20 giugno alle 17 "NeAt Gala", sfilata con abiti di seconda mano dell’Emporio Solidale, in collaborazione con I nuovi amici all’Ecomuseo, e visita all’Emporio. Il 21 giugno alle 21 degustazione offerta dalla distilleria Varnelli seguita da "Vergare e fate caprine" di Tea Fonzi "Buontea" e Tommaso Gagliardini (nella foto), alle 21,30 all’Ecomuseo. Il 22 giugno alle 16 "Wikigita", uscita fotografica a Borgo Ficana; alle 17 "Erborizzazione Urbana Di San Giovanni e preparazione di un liquore estemporaneo" a cura di Antonio Greco di Herbartem all’Ecomuseo. Il 23 giugno alle 16,30 visita guidata al borgo; 16,30-20 Swap party "Porta un libro & prendi un libro" in collaborazione con I Nuovi Amici all’Ecomuseo; ore 17/19 "En plain air" laboratorio di pittura con pigmenti naturali, a cura di Daria Carpineti all’Ecomuseo; alle 19 aperitivo con prodotti locali. Il 27 giugno (18,30) verrà inaugurata l’esposizione del "Racconto per immagini del Festival Ficana Terra di Mezzo" all’Ecomuseo. Tutti i giorni all’Ecomuseo campagna riaccolta dei cellulari usati. Informazioni e prenotazioni sui siti www.gruca.it e www.ecomuseoficana.it e sulle pagine social di Gruca e dell’Ecomuseo.