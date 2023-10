Fiction di Rubini su Leopardi. Set a Palazzo Buonaccorsi

Via alle riprese della miniserie di Sergio Rubini su Giacomo Leopardi, con Alessio Boni, che andrà in onda in due puntate su Rai 1: oggi e domani si gira a Macerata. Le riprese saranno in centro storico e coinvolgeranno soprattutto Palazzo Buonaccorsi. Per motivi tecnici, i musei civici sono chiusi già da ieri e resteranno chiusi anche nella giornata di domani. Ecco come cambia la viabilità. Dalle 20 di oggi alle 4 della notte tra venerdì e sabato, la viabilità in centro sarà rivoluzionata. Nei giorni scorsi la troupe è stata a Montecassiano e Treia: poi toccherà a Pollenza e a Recanati. A proposito di Pollenza: per la miniserie "Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta", che racconta la vita di Giacomo dall’infanzia, la troupe ha già fatto il sopralluogo e scelto gli interni di Palazzo Ricci Petrocchini, XVI secolo. Nel Palazzo hanno soggiornato i marchesi Ricci, Clotilde d’Azeglio, il compositore Gaetano Coronaro, suo figlio Massimo poeta, il pittore Fabio Failla, il cui albero genealogico comprende avi illustri come Massimo d’Azeglio, Alessandro Manzoni e padre Matteo Ricci. Pare che anche il poeta recanatese abbia frequentato il Palazzo, quando in autunno i Leopardi si trasferivano a Pollenza nel palazzo di famiglia di via Roma, ora sede di museo civico e pinacoteca, per seguire la vendemmia. Le riprese a Pollenza saranno lunedì e martedì. Esultano i sindaci dei territori coinvolti per la grande visibilità data ai loro paesi, che conquistano una vetrina importantissima e che, per l’occasione, fanno un tuffo nel passato, tornando al 1800, epoca di Leopardi, "spogliati" di segnali stradali, insegne moderne dei negozi e quant’altro richiami alla contemporaneità. Un gran lavoro che la tropue sta svolgendo con la collaborazione dei Comuni.

Chiara Gabrielli