Fiction su Leopardi. Il grazie a tutta la città

La Ibc Movie, la casa di produzione cinematografica del nuovo film di Sergio Rubini con il titolo provvisorio "Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta", girato a Recanati, ha espresso il profondo apprezzamento per l’eccezionale aiuto e la professionalità offerti dal Comune durante le riprese della miniserie in due puntate destinata a Rai 1. A seguito della preziosa collaborazione, la produzione ha voluto conferire due targhe speciali come segno di riconoscimento e gratitudine. Sono state consegnate in Comune da Nausicaa Cecarini della Ibc Movie, al sindaco Antonio Bravi e all’assessora alla Cultura Rita Soccio e l’altra alla Comandante della polizia municipale Gabriella Luconi. Le scene della miniserie su Leopardi, girate nelle scorse settimane e ambientate nell’800, hanno richiesto uno straordinario impegno tecnico da parte degli uffici comunali di Recanati per risolvere tutte le sfide legate a un ritorno di Recanati all’epoca dell’Ottocento. La collaborazione e la professionalità dimostrate dal personale sono state fondamentali per ricreare l’atmosfera storica richiesta dal film. La produzione Ibc Movie ha espresso, durante la cerimonia, ancora una volta la sua gratitudine e auspica che questa collaborazione possa servire da esempio per future iniziative cinematografiche e culturali nella Regione.

Antonio Tubaldi