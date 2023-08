Fiera di San Giuliano Bancarelle bagnate come tradizione, ma è gioia lo stesso

Il solito tempo incerto di fine agosto non ha tradito le aspettative e, anche quest’anno, non è mancato il tradizionale temporale che ha bagnato le festività di San Giuliano. La pioggia ha condizionato l’apertura degli stand nel pomeriggio di ieri e, infatti, alcuni spazi sono rimasti vuoti lungo le mura e lungo le vie del centro storico. Anche l’afflusso dei maceratesi è stato graduale, anche perché l’aria decisamente fresca non ha invogliato molti a uscire di casa. Per questo gli operatori, circa 300 arrivati da tutte le Marche e non solo, che hanno avuto il coraggio di sfidare il maltempo sperano che oggi il sole faccia arrivare decisamente più clienti per rimpinguare le casse.

Meteo a parte, la prima giornata della fiera di San Giuliano ha visto rinnovarsi alcuni momenti immancabili: come la fila già dalle 17 allo stand del Cif (il Centro italiano femminile) per accaparrarsi il fischietto in terracotta di quest’anno e aggiungerlo alla propria collezione. "Dopo il macellaio del 2022 – racconta Francesca Marinelli, presidente dell’associazione – quest’anno abbiamo realizzato il fornaio che propone le ciambelle di San Giuliano, che possono essere degustate qui allo stand grazie a una ricetta rispolverata da una nostra volontaria. Sono quasi 250 le prenotazioni per i fischietti che ci sono arrivate in questi giorni dai maceratesi che volevamo il loro pezzo da collezione e ne siamo molto felici perché questa è una tradizione che continua a piacere". Allo stand del Cif è anche possibile ammirare "Un’etichetta per San Giuliano", quest’anno con l’opera dell’artista Valerio Valeri. Immancabile in piazza della Libertà anche lo stand della Pro Loco di Macerata che anche oggi, sia a pranzo che a cena, proporrà i tradizionali piatti a base di papera.

I festeggiamenti per San Giuliano, però, entreranno nel vivo oggi con la tradizionale messa sul sagrato del Duomo, alle 18, cui seguirà la processione presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi che terrà in mano la reliquia del santo. Per la parte ludica, invece, oltre alla bancarelle che apriranno i battenti già in mattinata, alle 20 in piazza della Libertà, ci sarà la presentazione di alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la Cbs Balducci di volley femminile e Macerata Pallavolo di volley maschile e, alle 22, gran finale con 90 Mania, uno show che è un concentrato di energia e puro divertimento, un viaggio con musica, balli e canzoni nei mitici anni Novanta per un pubblico di tutte le età.

m. p.