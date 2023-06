Fiera di San Vito senza bagni chimici

Recanati festeggia oggi, con una serie di iniziative religiose e civili, fra cui la tradizionale fiera che è iniziata ieri e si concluderà questa sera alla mezzanotte, il patrono San Vito. Il centro storico è stracolmo di espositori, fra cui numerosi stand gastronomici dedicati soprattutto alla piadina romagnola, un classico ormai da anni di questi due giorni di festa. I commercianti hanno avvertito solo un neo nell’organizzazione, la mancanza di bagni chimici che li costringono a chiedere ospitalità ai baristi del centro storico. Un motivo di disagio anche per quest’ultimi operatori che devono sopperire a questo handicap organizzativo che non si è cercato mai di affrontare e risolvere anche negli anni precedenti. Un servizio che sarebbe utile per le tantissime persone che affollano Recanati in questi giorni e che, attratti dalla fiera, giungono anche dai centri vicini. Naturalmente l’amministrazione, così come d’obbligo per tutte le manifestazioni pubbliche, ha predisposto la redazione del piano contenente le norme di sicurezza. L’incarico per il piano di emergenza e la stesura della relazione per l’evento è stato affidato all’architetto Massimo Belelli di Recanati dietro un compenso lordo di 1.665 euro.