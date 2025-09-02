"Fiera di Sant’Egidio, un declino. Disinteresse dall’amministrazione"

"Il declino della Fiera di Sant’Egidio è il simbolo dell’incoerenza amministrativa". Il gruppo di opposizione di Montecassiano Obiettivo Comune punta il dito contro la giunta Catena per la mancanza di promozione e la perdita della sagra della papera. "Un tempo era uno degli appuntamenti più importanti della regione - afferma -. Poi, nel 1987, si è arricchita della Sagra della Papera, organizzata con passione dal Circolo Acli, che ha trasformato la fiera in un vero e proprio polo di attrazione per visitatori da ogni parte delle Marche".

Secondo la minoranza, negli ultimi dieci anni, si è assistito a un "crollo evidente di frequentazione e di interesse, dovuto a una totale mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione". Un disinteresse che ha colpito anche l’attrattività commerciale: "Il disinteresse degli espositori a partecipare è determinato anche dallo sbilanciamento tra il costo delle piazzole e la scarsa presenza di avventori – prosegue il gruppo -. La fiera non è più economicamente sostenibile per i commercianti, che non trovano più conveniente parteciparvi. Il punto più basso di questo declino è la mancata organizzazione della Sagra della Papera di quest’anno. Nonostante una tardiva concessione dei locali di proprietà comunale, i tempi ristretti, causati dal mancato rinnovo del comodato d’uso, non hanno permesso al circolo Acli di procedere con l’organizzazione. Non possiamo accettare che un’amministrazione si riempia la bocca di parole come ‘turismo’ e ‘tradizione’, salvo poi dimostrare nei fatti un disinteresse totale".