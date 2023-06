Fiera, mostre, pesca e la pizzica

La cittadina si prepara a celebrare i santi patroni Pietro e Paolo. Il programma dei festeggiamenti, realizzato da parrocchia e Comune, è stato definito ed alcuni eventi, come la mostra sulle Apparizioni Mariane alla chiesa di Sant’Agostino (visitabile fino al 30 giugno) e il torneo Trisport nella tensostruttura di via Mattei, sono già partiti. Il ricco calendario, tra appuntamenti religiosi e civili, si accenderà il 17 giugno con l’apertura della mostra dei bimbi del catechismo all’ex Siamc (ore 17) poi il via dell’esposizione collettiva di artisti contemporanei al Cag "Pippo per gli Amici" (ore 18). Il giorno dopo, ci si ritroverà alle 8 a Villa Fermani per la passeggiata storico, culturale e naturalistica con arrivo alla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, a cura dell’associazione "La Margutta" e centro studi "G. Carnevale", poi in serata aprirà la pesca di beneficenza al locale ex Poste. Il 22 giugno, all’ippodromo Martini (ore 20.30), tornerà il torneo "La Margutta", la sera seguente andrà in scena lo spettacolo teatrale "La Caduta di Montolmo: cenere del passato presente" in piazza Corridoni (ore 22). Il 24 giugno, al Corridomnia ecco il torneo "Archi di Castel Vecchio", (ore 17), poi alle ore 21, nella chiesa di San Pietro si svolgerà la cerimonia di solenne benedizione del Palio e offerta dei Ceri. Pomeriggio pieno quello del 25 giugno con i tornei "Ludi Antiqui" e "Terre di Montolmo", sempre al Corridomnia, mentre il 27 (ore 21) in piazza Corridoni si esibirà la band "The Undergroung". Per finire: il 28, serata di pizzica in piazza a cura del gruppo "Tammurria", e il 29, dalle ore 14, si terrà la tradizionale fiera lungo le mura, la cena di San Pietro in piazza del Popolo con la musica di "Spaghetti a Detroit" e la messa in piazza Corridoni (ore 18) celebrata da monsignor Sandro Salvucci, vescovo di Pesaro e originario di San Claudio di Corridonia.

Diego Pierluigi