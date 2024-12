Fiere, concerti e presepe vivente. Al via il programma delle feste

Programma variegato e festoso per il Natale a Treia, con musica, iniziative solidali e mercatini. Sabato alle 19 l’accensione delle luminarie con musica della banda, panettone e spumante per tutti; alle 21, concerto d’inverno della banda. Tra gli appuntamenti clou, la Fierucola delle eccellenze bioregionali, domenica, che porterà sapori e artigianato all’oratorio di Passo Treia, e "Canti sotto l’albero" lunedì a Chiesanuova. Non mancherà lo spazio per i più piccoli, con l’evento "Un Natale da 0 a 6" in programma giovedì prossimo, e lo spettacolo teatrale "Cenerentola" il 15 dicembre. Lo stesso giorno sarà anche "Natale in piazza" dalle 15, a cura della Pro loco. Per gli amanti di musica e teatro, "Note di Natale" il 13 dicembre a Passo Treia, il Concerto Amici Show il 28 dicembre e lo spettacolo di beneficenza "I sette in condotta" il 4 gennaio 2025. Poi l’immancabile presepe vivente giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio, nel suggestivo scenario del Santuario del SS. Crocifisso. Il programma si chiuderà con la fiera di Capodanno il 2 gennaio e lo spettacolo teatrale "Le avventure di Pinocchio" il 12 gennaio. "Treia si trasforma in un luogo magico dove tradizioni e novità si incontrano" commenta l’amministrazione.