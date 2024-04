Fierro e l’elogio della fatica

Appuntamento giovedì 11, alle 18.30, all’interno della Delegazione municipale di Porto Potenza Picena dove si terrà la presentazione del libro "Senza fatica niente", scritto dal salernitano Pasquale Fierro. L’incontro si preannuncia già coinvolgente, perché l’autore tratterà temi di fondamentale importanza per la nostra società contemporanea. Da immigrazione a lavoro, da sfruttamento a resilienza, Fierro traccerà così un viaggio fatto da sfide e difficoltà della vita quotidiana, offrendo spunti preziosi per affrontarle con coraggio e determinazione.

Ma chi è Pasquale Fierro? Nato a Nocera Inferiore il 16 maggio 1986, Fierro è secondogenito di tre fratelli. A soli 18 anni, decide di intraprendere il cammino dell’esercito italiano, un impegno che continua ancora oggi. Laureato in giurisprudenza, si distingue per il suo impegno nel volontariato, dedicando parte del suo tempo alla Croce Rossa Italiana, a associazioni animaliste e gattili, e a organizzazioni umanitarie come Amnesty International. Per Fierro, il fare del bene e mettersi al servizio degli altri è una missione di vita. "Aiutare il prossimo è l’unico modo per sentirsi davvero bene con se stessi", afferma con convinzione. Il suo lavoro nell’esercito gli ha dato la possibilità concreta di mettere in pratica questo principio, offrendo sostegno e aiuto a chi ne ha bisogno.

Il libro "Senza fatica niente" non è solo un testo, ma un messaggio diretto al cuore e all’anima di ogni lettore. Attraverso le pagine di questa opera, Fierro ci sprona a non arrenderci di fronte alle avversità, a lottare con speranza e coraggio per ribaltare le situazioni difficili che incontriamo lungo il cammino. L’incontro, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune e vede la collaborazione della Pro loco. Al termine, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. Per info: 3478224466.