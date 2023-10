’Figaro’ abbassa le serrande: "Rincari, bollette alte e incassi giù"

"Rincari, bollette alte e il 40% di introiti in meno: chiudo il mio locale". Questa la scelta di Mauro Mondadori del ‘Figaro Restaurant & Sushi’, dove da giorni un volantino appeso alla vetrata comunica la chiusura "definitiva" dell’attività. ‘Figaro’ si trova sul lungomare sud ed è uno chalet-ristorante che Mondadori ha rilevato nel 2019. Cinque stagioni lavorative, "ma la peggiore in assoluto in termini di affari è quella che si è appena conclusa – riflette l’esercente –. Complice il caro vita, si è vista molta gente in meno rispetto agli anni precedenti. In una situazione come quella attuale – aggiunge –, le famiglie stringono la cinghia e ovviamente tagliano sulla cena fuori, sul divertimento". Mondadori spiega in vari passaggi i motivi che lo hanno spinto ad abbassare la saracinesca: "le spese, oltre che per la clientela, sono aumentate anche per noi – dice –. È un gatto che si morde la coda".

Il sushi era l’elemento di novità in un lungomare su cui è ancora molto avvertita la tradizione della cucina marinara; un’ottima idea, tuttavia "i rincari sulle materie prime, i costi energetici e gli incassi diminuiti del 35-40% hanno creato una situazione per la quale non era più semplice andare avanti. L’unica soluzione era aumentare i prezzi, ma non me la sono sentita di farlo – dichiara poi –. Perciò, siamo andati avanti fino a fine stagione come potevamo, per poi cessare attività. Lo scorso anno eravamo anche a Porto San Giorgio, ma dopo tredici anni abbiamo concluso anche quell’esperienza".

Il ‘Figaro’ di Civitanova ha smesso di servire i clienti giovedì scorso, "vi ringraziamo per questi anni meravigliosi passati insieme" si legge nel volantino firmato ‘Mauro e lo Staff’, accanto ai listini che mostrano le varie pietanze, dal ‘roll panko spicy’ fino alla ‘tempura di gamberi e calamari’ passando per ‘Temaki anguilla arrosto’ e molto altro. Insieme al ristorante, la vecchia gestione abbandona anche la spiaggia: "Riconsegnerò le chiavi del locale ai titolari demaniali", fa presente Mauro Mondadori annunciando poi la propria decisione: "me ne ritorno all’estero, dove lavorerò da dipendente e non da imprenditore. Si sta molto meglio così".