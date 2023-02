Figli all’asilo, il Comune aiuta le famiglie: stanziati 56mila euro

Sono circa 40 le famiglie recanatesi che usufruiscono mensilmente di un contributo, che va da un minimo di 52 a un massimo di 227 euro, per la frequenza degli asili nido pubblici e privati accreditati da parte dei loro bambini. Questo contributo va ad integrare il "Bonus Asilo nido" erogato dall’Inps sulla base Isee, ed è quindi calcolato sulla parte residuale della spesa non già rimborsata dall’intervento statale. L’amministrazione per la prima parte dell’anno in corso ha stanziato la somma di 56mila euro, in gran parte finanziata dal contributo regionale. In questi giorni è stato anche pubblicato l’avviso per la presentazione della domanda per poter beneficiare di un aiuto per il pagamento della bolletta energetica. Il termine ultimo per presentare le domande è il 13 marzo. Sono tanti gli interventi messi in campo a contrasto della povertà, dall’aiuto al pagamento del canone di locazione all’erogazione di sussidi per le spese quotidiane. È dal 2018, per esempio, e continuerà anche per quest’anno che annualmente l’amministrazione eroga un contributo economico mensile per il sostegno alle spese personali a favore di una famiglia che si trova in difficoltà economiche. Per il 2023 la somma impegnata è di 1.800 euro e viene erogato in rate mensili di 150 euro. Altrettanto si fa, sempre dal 2018 a oggi, per una famiglia che non riesce proprio a far fronte al pagamento dell’affitto. In questo caso l’impegno di spesa assunto è di 2.640 euro.