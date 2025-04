"Figli di Troia", risate al teatro Velluti con Paolo Cevoli

Ultimo appuntamento, giovedì ore 21.15, con la stagione in abbonamento del teatro Velluti di Corridonia. Sul palco protagonista sarà Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo dal titolo "Figli di Troia" in cui, racconterà, con la consueta mordace ironia romagnola, il mitico viaggio di Enea per poi paragonarlo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ’50. Tra peripezie e momenti profetici, Cevoli andrà a riscoprire a modo suo i valori e le radici del popolo italiano, proprio come fece Virgilio con l’Eneide, per dare una nobile origine agli antichi romani: meglio essere figli di Troia che figli di nessuno. Biglietti presso il botteghini del teatro (per info: 376.1636640 o 0733.439901), nei punti vendita Amat/vivaticket e su vivaticket.com.