Figli nei guai e bollette: allarme truffe agli anziani

Sono in costante crescita su tutto il territorio i casi di truffa e raggiro, soprattutto nei confronti delle persone più anziane e più fragili emotivamente. Questo ha portato ad un appello congiunto alla popolazione da parte dell’amministrazione comunale e forze dell’ordine, in particolare carabinieri e polizia locale, per far fronte ai casi quasi quotidianamente segnalati. Le tecniche usate pare che siano le più disparate: dal finto operatore che suona il campanello cercando di entrare in casa, alle telefonate di presunti familiari che sono nei guai con relativa richiesta di denaro, fino ai tentativi di avvicinamento in strada con le più svariate scuse per abbracciare un presunto amico o parente e alleggerirlo di preziosi e denaro. In merito i carabinieri della stazione di Matelica ricevono segnalazioni e denunce, ma, considerato l’allargamento del numero di casi, hanno invitato i cittadini a "porre la massima attenzione e a rivolgersi alle forze dell’ordine, tramite il numero telefonico 112, alle prime avvisaglie di un tentativo di truffa, diffidando delle persone estranee e di eventuali chiamate o soggetti che si presentano al portone di casa". L’invito è sempre lo stesso: "Diffidare e cercare di stroncare subito sul nascere chiudendo la conversazione".

Per rendere poi più efficace il messaggio "si fa appello ai giovani e agli adulti che leggeranno questo comunicato, di sensibilizzare i propri genitori, zii, nonni e amici più anziani in merito alla crescita e alla tipologia di questi fenomeni presenti purtroppo anche nella città di Matelica". In merito, il vicesindaco Denis Cingolani ha ringraziato "carabinieri e polizia locale per quanto stanno facendo nel contrasto del fenomeno, ma è fondamentale sensibilizzare i cittadini per evitare di incappare nelle truffe, siano esse telefoniche, in strada o a domicilio".