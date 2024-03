Figlia e padre confermano lo stalking

Avrebbe pedinato la ex compagna, perseguitandola anche davanti alla scuola del figlio, arrivando a minacciare, con una tanica di benzina in mano, di dare fuoco a un negozio nel quale lei era entrata. Per questo un 28enne albanese è sotto processo con le accuse di stalking, lesioni e danneggiamenti, e deve indossare il braccialetto elettronico perché non si avvicini più a lei. I fatti – da ricostruire in tribunale – sarebbero avvenuti dal 2022 fino all’aprile dell’anno scorso, tra Matelica e Castelraimondo. Non accettando la fine della relazione, il giovane avrebbe iniziato a pedinare la ex ovunque andasse, anche con il bambino. Altre volte, dopo averla seguita e raggiunta, l’avrebbe minacciata e insultata, anche di fronte ad altre persone. A dicembre 2022, in un centro commerciale, le avrebbe strappato lo zaino prendendole il portafogli. A gennaio 2023 sarebbe entrato in un negozio dove era la ragazza con una tanica di benzina dicendo che avrebbe dato fuoco a tutto. Il 25 aprile dell’anno scorso avrebbe ancora inseguito la ragazza in auto, tamponandola tre volte. Ieri in tribunale, il pm Lanari ha chiamato a deporre la ragazza e il padre, e entrambi hanno confermato ogni accusa. Nella prossima udienza, fissata dal giudice Preziosi a settembre, saranno sentiti gli altri undici testi della procura. Il giovane invece si dice innocente.