"Figuraccia dei 130 iscritti di Fratelli d’Italia: maggioranza solida"

"Figuraccia dei 130 iscritti a Fratelli d’Italia. Sono stati sconfessati dal loro coordinatore provinciale". Nella polemica scoppiata in seno alla maggioranza sull’emergenza asili nido, Vince Civitanova si concentra sull’intervento di Massimo Belvederesi, che ha ribadito a tutti gli iscritti il rispetto delle linea del partito dopo le differenze emerse tra il responsabile cittadino di FdI, Igori Pettinelli, e il gruppo dei 130 iscritti, in merito alle responsabilità per il caos ricaduto sulle famiglie dei bimbi. Vince Civitanova rigetta "attacchi denigratori, frutto di una politica vuota e squallida, che nulla ha a che vedere con il gruppo. I 130 hanno toppato se pensavano di gettare fuoco sulla maggioranza, invece solida".