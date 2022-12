Figuraccia sul bilancio, il Consiglio si riunisce negli ultimi giorni dell’anno

Corretto il documento, il consiglio comunale si riunisce nuovamente per la sua approvazione. Dopo la gaffe sul Documento unico di programmazione (Dup) presentato e poi ritirato la scorsa settimana perché proposto con un copia e incolla di alcune parti introduttive estrapolate dal Dup della Regione Lazio, l’assise si dovrà riunire nuovamente per la sua approvazione e, per la prima volta, si arriverà agli ultimi giorni dell’anno, domani e sabato, dalle 15. Il Dup e il bilancio di previsione 2023-2025 (nella foto l’assessore Oriana Piccioni), infatti, devono essere approvati obbligatoriamente entro fine anno, per cui i consiglieri prima di brindare al nuovo anno dovranno ritrovarsi in aula e verificare che, questa volta il documento sia corretto. A seguire verranno affrontate le due mozioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori e rimaste indietro nelle scorse settimane, che riguardano l’assegnazione in concessione di spazi pubblici per l’installazione di distributori automatici di pellet (Alberto Cicaré di Strada comune – Potere al popolo) e la gestione unitaria del sistema idrico (Narciso Ricotta e altri consiglieri del Partito Democratico). Verranno, infine, affrontati due ordini del giorno inerenti ai defibrillatori e alla campagna di sensibilizzazione sulle procedure di primo soccorso (Roberto Fabiani della Lega e altri consiglieri di maggioranza).