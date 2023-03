"Figurine italiane", il libro di Dario Biagi

"Figurine italiane. Ritratti e storie tra un millennio e l’altro" è il titolo del libro scritto da Dario Biagi, nipote dello storico giornalista Enzo Biagi. Domani a San Severino, alle 17.30, l’ex sala udienze del giudice di pace, a palazzo dei Governatori, ospita la presentazione del libro pubblicato da Avagliano editore. L’autore del saggio dialogherà con Mauro Grespini, giornalista e insegnante, ripercorrendo quasi un secolo di vita italiana e tratteggiando personaggi della nostra cultura come Guareschi, Zavattini, Labranca, Gassman, Berto e altri, fino a Enzo Biagi, il grande giornalista e scrittore che dell’autore è lo zio. Nato in Brasile, Dario Biagi svolge la professione di giornalista. Ha vissuto gran parte della sua vita a Milano, ma attualmente risiede a Osimo. Ha lavorato in vari periodici e, a lungo, alla Rai. Ha pubblicato una quindicina di libri, fra cui otto biografie.