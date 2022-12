Fila per il presepe di Leandro Messi

"Non credevamo mai che si potesse ripetere il miracolo di presenze del 2019, invece è successo dopo due anni di Covid". È incredulo il recanatese Leandro Messi del grande successo che ancora una volta riscuote il suo presepio meccatronico-olfattivo allestito lungo le mura a Recanati, nei locali comunali di via Passero Solitario, un tempo officina del fabbro comunale: un piccolo gioiello in miniatura, interamente realizzato a mano dall’artista, di una Betlemme del tempo con la cura di ogni pur piccolo dettaglio dove si muovono migliaia di personaggi: dai bottegai ai pastori, dalle donne affaccendate nelle commissioni di casa ai bambini che giocano fino agli animali. Ogni personaggio ha il suo movimento che si armonizza perfettamente con i cambi di scenografie, le luci, gli effetti speciali e gli odori, da quello del pane al vino, grazie alla collaborazione del Maestro Malleus. In questi giorni c’è la fila per poterlo visitare: "Stiamo gestendo le entrate in modo diverso, fa sapere Leandro Messi, nel tentativo di diminuire le attese che oggi in media di un’ora". Ci sarà, comunque, modo per tutti di poterlo vedere perché questa opera d’arte è aperta fino all’8 gennaio tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30.