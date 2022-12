Filarmonica: 214 anni di impegno che valorizza la femminilità

La Società Filarmonico-Drammatica maceratese ha festeggiato il genetliaco numero 214, alla presenza delle autorità civili e di oltre centocinquanta soci e amici, nello splendido teatro settecentesco di Palazzo Bourbon Del Monte, in via Gramsci. Fondata il 12 dicembre 1808, la Società Filodrammatica - come si chiamava all’epoca - ricevette il placet governativo il 23 ottobre 1809 e, seppure in qualità di circolo privato, ha saputo distinguersi fin dall’inizio per i suoi profili di modernità. Due, in particolare, sono gli aspetti che il presidente Enrico Ruffini ha tenuto a sottolineare: la parola amicizia che compare nell’emblema distintivo del sodalizio maceratese e descritto nell’articolo 6 dello statuto, mentre all’articolo 10 si può leggere della parità di ruolo attribuita agli uomini quanto alle donne. La vicesindaca Francesca D’Alessandro, socia della Filarmonica, ha espresso un sentito elogio per le attività promosse dal sodalizio, anche di valorizzazione della figura femminile. La serata è stata allietata dalla voce di Alessandra Rogante, accompagnata al pianoforte dal maestro Lucio Matricardi. Particolarmente apprezzata l’esibizione dei maestri dell’Accademia del tango di Macerata.