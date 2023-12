Filarmonica, le grotte verso l’apertura

La festa di Natale e di compleanno è stata per la Società filarmonico-drammatica di Macerata l’occasione per tracciare il bilancio e per presentare le novità per il nuovo anno. Di fronte a 130 soci e ospiti il presidente Enrico Ruffini ha parlato dell’ingresso di 29 nuovi soci, di cui dodici presenti alla serata: un risultato lusinghiero per la Filarmonica, che ha fatto loro dono della copia del primo statuto, datato 1808. Tra le novità annunciate, di particolare rilievo è l’avvio della procedura per la riapertura dell’ex vicolo Pietrarelli, che consentirà un nuovo collegamento con corso della Repubblica e l’accesso alle suggestive, e quasi sconosciute, grotte della Filarmonica. Per la Società filarmonico-drammatica costituirà anche un’ulteriore uscita di sicurezza. Sul fronte delle attività, va annoverato il rinnovo della convenzione con l’Università di Macerata e la Federazione scacchistica italiana, accordo che vede la Filarmonica nel ruolo di partner e che garantisce agli studenti dell’Università di Macerata l’uso delle sale della biblioteca e del teatro. Proprio il teatro si aprirà alle compagnie del territorio per dare vita a una rassegna di sette spettacoli, la domenica pomeriggio. È poi in corso di sottoscrizione un contratto di lunga durata con il Centro Nuoto Macerata per la gestione della piscina di via Valenti. Numerose adesioni hanno raccolto il veglione di San Silvestro, questa sera, e la festa riservata ai bimbi per l’Epifania il 6 gennaio. La Festa di Natale e di compleanno è stata realizzata con la regia de Il Centrale, la conduzione della serata è stata di Julia Bizzarri, le danze a cura della Accademia del tango Macerata e dell’associazione "Quam Pulchra es"; intrattenimento musicale a cura di Claudia Cappelletti e la sua Band.