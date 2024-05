Filarmonica, riparte la piscina. Accordo con il Centro Nuoto

Con il mese di giugno il capoluogo tornerà ad essere "Macerata Marittima". Da dopodomani infatti i maceratesi potranno fruire e godere della piscina Filarmonica, la struttura all’aperto da anni conosciuta come lo stabilimento balneare della città. La grande novità è che il Centro Nuoto Macerata la avrà in gestione per i prossimi dodici anni, quindi fino al 2036 dopo l’accordo sottoscritto tra le parti. Un premio visto come il "CNM" in questi anni ha saputo curare e valorizzare la piscina di via Valenti e già aveva dimostrato le sue capacità rilanciando la Comunale (al chiuso) di viale Don Bosco. Squadra vincente insomma non si cambia e gestione in mano per il posto anno consecutivo al Centro Nuoto Macerata.

Grazie a questo accordo a lungo termine, la piscina potrà essere oggetto di vera programmazione e interventi ad hoc per renderla ancor più attraente. Già qualcosa è stato iniziato nell’area che guarda ai Sibillini, oggetto di lavori di movimento terra, pulizia del verde e tre terrazzamenti che in futuro daranno uno spazio in più a famiglie e colonie estive. La Filarmonica si ri-presenterà con la sua vasca da 25 metri per 18, alta un metro e 30, location ideale per nuotare sotto il sole, giocare, divertirsi ma anche per trascorrere un piacevole momento di relax. Come sempre massima attenzione all’igiene e alla sicurezza. Il sistema automatico di monitoraggio dei valori dell’acqua e di dosaggio dei prodotti, revisionato e messo a punto per assicurare la costante e totale corrispondenza alle disposizioni normative, garantisce la miglior qualità di balneazione. Inoltre la totalità del personale (una ventina e molti sono giovani) è dotato di brevetti FIN di assistente bagnanti, istruttore e esecutore blsd per l’uso del defibrillatore. La Filarmonica sarà aperta dal lunedì al venerdì 8.30-19, quindi sabato e domenica 8.30-20. Da metà giugno al via anche i corsi di nuoto ed il fitness, mentre la Comunale terminerà l’attività il 26 luglio.