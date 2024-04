"Filarmonica: su alcuni aspetti Torresi ed io concordiamo, ma facciamo un confronto"

"Chi scrive di storia lo fa imprescindibilmente su fonti documentate, senza le quali si rischia di raccontare solo congetture. Sulla Società Filarmonica di Macerata, tuttora attiva, una cosa è certa: fu istituita negli anni ’60 dell’Ottocento, e su questo Simonetta Torresi concorda con me. Così come è certa l’istituzione nel 1809, in epoca napoleonica, della più antica Società Filodrammatica del Casino sciolta nel 1901, e anche su questo Simonetta Torresi concorda con me. Dunque: due Società distinte, per decenni in competizione tra loro. Il resto – come "la Filodrammatica del Casino si divise in due parti" e "si può affermare che la Filarmonica derivi da quella" – è frutto di congetture prive di riferimenti documentati, in base alle quali, però, la Filarmonica festeggia ogni anno il compleanno e la storia dell’altra Società". Massimo Lanzavecchia (nella foto) replica a Simonetta Torresi, e la invita a un confronto pubblico. "Ho letto attentamente lo studio di Simonetta Torresi, commissionato e stampato dalla Filarmonica vent’anni fa. Nella mia ricerca, pubblicata nell’ultimo volume del Centro Studi Storici Maceratesi, ho ripercorso le vicende e i caratteri di entrambe le Società, evidenziando l’insostenibilità di quelle supposizioni raccontate acriticamente, e da troppo tempo, come vere. Vista la loro persistenza sarebbe auspicabile poter dirimere le questioni con un confronto diretto, anche pubblico, e magari – perché no – su iniziativa della stessa Società Filarmonica, che potrebbe trarne solo vantaggio".