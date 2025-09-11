Filca Cisl Marche. Lasca segretario: "Diritti e sicurezza"

Jacopo Lasca (nella foto) è il nuovo segretario della Filca Cisl Marche, il sindacato che rappresenta i lavoratori dell’edilizia; succede a Tonino Passaretti, giunto alla pensione. "Rappresentiamo 8.117 iscritti; un patrimonio umano prezioso che intendiamo custodire. Sarà da qui che partiremo per costruire tutte le azioni necessarie a garantire diritti, sicurezza e dignità ai lavoratori", ha dichiarato Lasca, 43enne, nato a Jesi. "Il nostro obiettivo è individuare e mettere in campo tutti gli strumenti utili per contrastare l’illegalità, vigilare sull’applicazione del contratto nazionale e garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri", conclude.

Nel 2018 viene eletto responsabile per la provincia di Macerata, dove segue il tema della ricostruzione promuovendo accordi a favore della sicurezza e della legalità. Contribuisce all’introduzione del Durc di congruità e alla sperimentazione del badge di cantiere. A giugno 2023 entra nella segreteria regionale e assume la responsabilità della provincia di Ancona. A gennaio 2024 viene eletto segretario generale aggiunto con delega alle politiche organizzative, alla formazione, alla contrattazione di secondo livello nei settori del legno e dei materiali da costruzione.