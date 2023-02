"File davanti agli uffici della delegazione comunale? Non è stata ricevuta nessuna segnalazione"

"Gli uffici e i responsabili preposti non hanno mai ricevuto la segnalazione di persone che fanno la fila fuori dai locali dove sono stati spostati gli uffici della delegazione comunale di Porto Potenza". Così il sindaco Noemi Tartabini risponde al capogruppo dei Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma. Lui aveva affermato che, da quando gli uffici della delegazione comunale sono stati spostati nel palazzo della polizia locale, per via di alcuni lavori, spesso ci sarebbero interminabili code di gente che aspetta il proprio turno al gelo e sotto la pioggia. "Non risulta a nessuno questo tipo di situazione – ribatte il primo cittadino –. E’ vero che gli spazi sono sicuramente più ridotti rispetto a prima, ma ciò non significa che l’attesa avviene fuori e al freddo". La Tartabini sottolinea poi che "riprenderanno in questi giorni i lavori nella palazzina della delegazione comunale di Porto Potenza. Hanno visto una prima fase dedicata al miglioramento sismico e ora si concentreranno sull’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un ascensore e di servizi igienici accessibili, il rifacimento di pavimenti e tinteggiatura. A fine lavori, la sede ospiterà di nuovo gli uffici dislocati altrove. Al secondo piano verrà inoltre allestita una sala riunioni aperta al pubblico".