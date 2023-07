"Filelfo, necessaria una sede temporanea"

"Noi di DdN Tolentino pensiamo che la causa principale della perdita degli iscritti sia la sede attuale, utile a breve termine subito dopo il sisma, ma non idonea nel medio-lungo periodo. È necessario trovare una sede temporanea prima dell’ultimazione del campus. Lo era già negli anni passati e lo è ancora oggi, soprattutto perché passeranno ancora degli anni prima di poter utilizzare il campus". I coordinatori di Dipende da Noi Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti intervengono sul Filelfo, spostando l’attenzione sul futuro della scuola. Se pensiamo che sia necessario trovare una sede temporanea più idonea per i licei, cerchiamo di unire le forze e fare fronte comune, così da essere più ascoltati e aver più peso politico in sede provinciale. Se invece pensiamo che la scuola possa comunque ’sopravvivere’ fino a che non sarà pronto il campus, è allora inutile richiamare motivi di sicurezza, perché i tecnici, e non i politici, si devono esprimere a riguardo. Lo facciano in fretta per sgombrare subito il campo dal dubbio che queste siano solo motivazioni artificiose per il non spostamento della sede scolastica. La giunta provinciale di Macerata teme forse che le scuole superiori di Tolentino, soprattutto dopo la costruzione della nuova sede, possano togliere iscritti ai licei di Camerino e Macerata? Quegli stessi licei che, del resto, in questi sette anni hanno visto alunni di Tolentino iscriversi alle loro scuole".