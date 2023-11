"Filelfo, priorità agli studenti"

"Una becera strumentalizzazione politica quella di Sclavi. Per noi gli studenti sono la priorità". Sandro Parcaroli e Laura Sestili, esponenti della Lega (rispettivamente presidente della Provincia e consigliera delegata alla rete scolastica), intervengono sulla vicenda dell’istituto Filelfo di Tolentino. "La Provincia non ha mai chiesto al Comune di effettuare lavori per 300mila euro sullo stabile dell’ex orfanotrofio (detto anche ex licei, ndr) e non ha mai progettato alcuno spostamento – precisano –, ma aveva inizialmente accolto la volontà del sindaco appena insediato Mauro Sclavi, che si era presentato in Provincia, a chiedere il trasferimento di dieci classi del liceo Classico".

"È doveroso evidenziare – prosegue la Sestili – che si tratta di sciacallaggio politico, visto che mai si è parlato di studenti e docenti, che invece non sono favorevoli allo spostamento. Ascoltare una versione parziale sembra voler dar voce solo a chi viene considerato dal sindaco di serie A, mentre gli altri (gli studenti del liceo Scientifico) sono destinati a rimanere nei locali tanto denigrati dell’ex Quadrilatero. Peccato che anche lo stesso dirigente scolastico Donato Romano, in una nota inviata alla Provincia il 25 ottobre 2022, ringraziava l’amministrazione provinciale dicendo che ulteriori lavori di miglioramento non erano né utili quanto meno necessari. I 300mila euro? Siamo contenti per il Comune di Tolentino, che riceve questi regali senza scrivere la lettera a Babbo Natale. Ci auspichiamo per il futuro che possa meglio investirli, visto che era a conoscenza del fatto che non bastava una semplice riparazione del danno, ai fini di una degna e sicura sede scolastica. La Provincia ha dato comunque la propria collaborazione offrendo come consulente un tecnico, nonostante la riparazione fosse un obbligo a carico del Comune".

Sul fronte affitti (120mila euro), i due leghisti specificano che la Provincia "paga attualmente la metà della cifra per l’affitto annuale della sede principale, canone pattuito fino alla costruzione del nuovo edificio scolastico, a cui si aggiungono oneri richiesti sia dall’ampliamento degli spazi per necessità didattiche della scuola e per le norme di distanziamento Covid dal 2020". "Il sindaco Sclavi e la sua amministrazione – concludono – dovrebbero fare mea culpa e un esame di coscienza, visto che l’unico obiettivo è stato da subito screditare l’amministrazione provinciale. Al contrario, le esigenze di studenti, famiglie e e corpo docenti rimangono l’unico faro che guida l’azione della Provincia".