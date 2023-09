Filelfo, rabbia dei docenti: "Restano le criticità denunciate nel 2022"

Il collegio docenti dell’istituto d’istruzione superiore Filelfo, a Tolentino, riunito in seduta straordinaria la settimana scorsa, ha ribadito come "le criticità del plesso di via Ficili, sede dei licei classico e scientifico, pubblicamente denunciate nell’aprile 2022 permangano tuttora". Per questo il collegio "si riserva di organizzare in tempi brevi, insieme agli studenti e ai genitori della scuola, iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in cui ancora versa l’istituto Filelfo". I docenti aggiungono che "non sono state apportate migliorie alle strutture degli immobili che ospitano la scuola; criticità che riguardano peraltro anche gli indirizzi tecnico e coreutico nella sede centrale". Inoltre il collegio dice di prendere atto che la proposta avanzata dal Comune sul trasferimento di alcuni classi dei licei (il classico) in centro storico, all’ex orfanotrofio, "è l’unica ad oggi pervenuta da parte delle istituzioni locali ed è didatticamente migliorativa, seppur parzialmente risolutiva delle esigenze dell’istituto".

"Contestiamo – prosegue l’organo scolastico – il facile ottimismo manifestato in più di un’occasione, sia verbalmente sia per iscritto da esponenti di vertice della Provincia circa il futuro del Filelfo. La necessità di raggiungere la sede ex Quadrilatero (via Ficili) comporta un disagio costante per alunni e famiglie, rendendo necessaria la strutturazione di un orario delle lezioni ridotto per consentire agli studenti di utilizzare mezzi pubblici e navette per l’ingresso e l’uscita da scuola. Una riduzione di orario che, di fatto, incide sul monte ore annuale e, conseguentemente, sul diritto all’istruzione di tutti gli studenti. Anche ipotizzando un inizio dei lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico entro la fine del 2023, trascorreranno comunque degli anni prima che gli studenti possano usufruire delle nuove strutture".