‘Filelfo’: sopralluogo nelle aule al freddo

di Lucia Gentili

Sopralluogo, ieri mattina, all’ex Quadrilatero - dove si trovano gli studenti dei licei classico e scientifico ’Filelfo’ di Tolentino - in seguito alle segnalazioni dei genitori per le aule al freddo. Hanno partecipato il dirigente scolastico Donato Romano, il suo vice, professor Roberto Romagnoli, la presidente del consiglio d’istituto Francesca D’Arienzo, la vicesindaco Alessia Pupo, l’assessore Flavia Giombetti e un agente della Polizia locale, che ha verbalizzato e acquisito tutte le informazioni necessarie, compresi gli atti prodotti dalla scuola (le richieste di intervento per malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e per le infiltrazioni di acqua).

Il preside Romano precisa di aver inviato ben nove richieste di intervento alla Provincia a partire dal 26 novembre scorso "segnalando non solo i problemi legati al mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento in un atrio e in alcune aule, ma anche il problema dell’infiltrazione di acqua piovana che si è verificato in alcune classi dopo abbondanti piogge". "La Provincia – spiega il dirigente- all’indomani delle prime richieste, ha fornito la scuola di stufette elettriche (circa una decina) al fine di tamponare questa situazione di emergenza, in attesa della soluzione tecnica del problema; questa prevede la sostituzione di uno dei motori dell’impianto che risale alla costruzione del plesso ex Quadrilatero e, pertanto, difficile da reperire. A parte le cinque classi interessate dal problema di malfunzionamento dell’impianto e le tre classi alle prese con le infiltrazioni di acqua, nelle altre aule e negli spazi comuni della scuola non si rilevano problemi di questo tipo, anzi, la temperatura ambiente è assolutamente conforme, se non superiore, a quella prevista per gli ambienti scolastici".

Ieri il dirigente ha avuto anche un’interlocuzione con il responsabile tecnico della Provincia, l’ingegner Luca Fraticelli, "che ha garantito un intervento immediato per cercare di risolvere le problematiche segnalate". "Auspico una soluzione del problema in tempi brevi – aggiunge il preside - al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio a studentesse e studenti, che vivono già dal post-sisma nell’emergenza quotidiana. E confido nella collaborazione costruttiva tra istituzioni e famiglie che, pur nel rispetto delle differenti posizioni personali, si rende quanto mai necessaria in questo delicato momento storico che sta attraversando l’istituto Filelfo".

Il sopralluogo, dopo aver chiesto l’autorizzazione al preside Romano, è stato organizzato dalla D’Arienzo, a cui si erano rivolti genitori e studenti. "I ragazzi stessi mi hanno chiesto aiuto", conclude la presidente del consiglio di istituto.