Fileni e ’One Healthon’ insieme per la salute

L’azienda Fileni ha avviato di un’importante partnership con ’One Healthon’, il network che sostiene l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze, tecnologie sanitarie e soluzioni innovative per prevenire, diagnosticare, monitorare e curare le malattie con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione corretta e sostenibile per il benessere di tutti. ’One Healthon’ coinvolge esperti di numerose discipline, uniti nel perseguire l’approccio One Health nell’ambito di una vera e propria rete globale della salute. In tale direzione il 27 novembre il nutrizionista della Nazionale Italiana, Matteo Pincella, parteciperà ad un webinar con il responsabile scientifico e coordinatrice del progetto One Healthon, Rossana Berardi, incentrato sull’importanza di una corretta alimentazione e di una costante pratica sportiva nella prevenzione oncologica.