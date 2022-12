Filetto al tartufo e un tortello con cotechino sommerso di lenticchie

di Lucia Gentili

I piatti della tradizione, reinventati. In altre parole, l’esperienza di Giannina Petrelli e l’innovazione di Mirko Pezzanesi, ai fornelli del ’Casolare dei segreti’ di Treia. Non c’è cenone di San Silvestro senza lenticchie perché, secondo la leggenda, mangiarle porta fortuna prosperità e denaro; li antichi romani usavano regalare ad amici e familiari una borsa piena di lenticchie come augurio di buona sorte. E proprio dal nome "lenticchia" nasce la tradizione popolare: "lens", ovvero "lente", agli antichi romani ricordava la forma di una moneta. Chef Pezzanesi, però, propone una nuova versione del piatto con la pasta ripiena: un tortello ripieno di cotechino, servito su una crema di lenticchie. "La pasta all’uovo deve essere tirata più sottile – spiega – proprio per esaltare i sapori di lenticchia e cotechino. I tortelli vengono cotti nella stessa acqua di cottura delle lenticchie. Puntiamo a ricavare tutto dagli stessi ingredienti, con ricette antispreco, sempre più utili in questi ultimi anni caratterizzati da pandemia e rincari". Pezzanesi ha 38 anni e da un quarto di secolo è nel settore; da 18 anni lavora al ’Casolare dei segreti’. Domani ci sarà un matrimonio, ma da sempre Capodanno per lui rappresenta la festa per antonomasia. "Anche per noi che lavoriamo e serviamo il cliente – spiega – è uno dei momenti più conviviali dell’anno, tanto che allo scoccare della mezzanotte solitamente brindiamo con gli ospiti. Poi il menu di San Silvestro è più lungo, articolato, si può azzardare qualcosa di particolare rispetto al Natale, in cui a tavola cerchiamo di rispettare il più possibile la tradizione". Ecco quindi un’idea per una seconda portata con un ingrediente pregiato: filetto al tartufo (ovvero filetto alla griglia accompagnato da una salsa col fondo di cottura delle ossa di vitello aromatizzato al tartufo e tartufo fresco). "Lavoriamo solo con prodotti marchigiani, in particolare maceratesi – aggiunge -, con verdure e carne delle aziende del territorio". Dulcis in fundo, un inno alla frutta secca, che pure è un must delle feste: spuma di nocciole con mirtilli e lamponi sciroppati e fermentati. "Piace a grandi e piccini – conclude – e anche a me e Giannina, la colonna portante del ristorante e mia principale collaboratrice".