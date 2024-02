Filippi: ragazzi esemplari, giusto atteggiamento

Mister Filippi voleva dalla Recanatese l’atteggiamento, l’anima ed il piglio giusto. Finalmente si sono rivisti. "I ragazzi - commenta il tecnico - sono stati tutti esemplari, ma è stato quanto visto in settimana che mi rendeva fiducioso. Oggi si trattava solo di andare all’interrogazione ed essere preparati. Abbiamo ribattuto colpo su colpo contro una squadra in salute e che temevamo parecchio. Non credo che sulla vittoria ci sia molto da ridire anche perché abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo per poter raddoppiare. E’ un gruppo sano, un gruppo che lavora e che ha voglia di far vedere quello che sono realmente." Filippi ha proposto un 3-4-2-1 e anche dal punto di vista tattico ha avuto le risposte che voleva: "Sin dal primo giorno che sono arrivato avevo detto ai ragazzi che sarebbe stato il nostro modulo e di certo non posso cambiare le coordinate ad una squadra che, mi piace sottolinearlo ancora, ha valori tecnici come peraltro ho ribadito ad Arezzo dopo la sconfitta. Diciamo che abbiamo superato bene il secondo tornante dopo che nel primo ci siamo fatti superare dalle battistrada che sono avanti a noi. Da questo successo ripartiamo". Erano quattro mesi che la Recanatese subiva reti in tutte le partite: la difesa ha risposto bene: "Ho visto reattività da parte di tutta la squadra e non voglio essere ripetitivo, ma l’atteggiamento è stato formidabile".