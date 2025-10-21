"Filippo Corridoni, mito ed eroe". Taglio del nastro per la mostra

Taglio del nastro alla casa museo di via Trincea della Frasche per la mostra "Filippo Corridoni - Mito e Eroe", un momento preceduto al Cag dagli interventi sulla figura di Corridoni dell’avvocato Andrea Benzi sul tema "Corridoni e il suo esempio: il Nucleo Volontari Corridoniani" e di Alessandra Tanzilli con le "Memorie corridoniane in Italia. Un monumento inedito a Sora".

L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 110 anni dalla morte di Corridoni e i 130 anni dalla nascita del capitano Eugenio Niccolai, promosse dal Comune di Corridonia. Tra i nuovi cimeli storici anche la copia autografa della lettera scritta da Corridoni il giorno della sua morte, il tutto curato dal centro sociale "Vita" dall’associazione "Lanzi" e dal Circolo culturale Corridoni di Parma del presidente Marco Formato che ha fatto da guida nel museo.

"L’idea è nata nel 2024 quando come circolo visitammo Corridonia – ha raccontato – tramite collezioni private e nostri cimeli, abbiamo raccolto elementi, tra cui spille, cartoline postali o quadri".

La mostra è visitabile fino al 9 novembre tutte le domeniche, dalle 16 alle 19. Per prenotazioni di visite al di fuori di questi orari: 0733.439901 (dalle 10 alle 13).