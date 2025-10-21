La crisi che non t’aspetti
La crisi che non t'aspetti
Cronaca"Filippo Corridoni, mito ed eroe". Taglio del nastro per la mostra
21 ott 2025
DIEGO PIERLUIGI
Cronaca
"Filippo Corridoni, mito ed eroe". Taglio del nastro per la mostra

Taglio del nastro alla casa museo di via Trincea della Frasche per la mostra "Filippo Corridoni - Mito e Eroe", un momento preceduto al Cag dagli interventi sulla figura di Corridoni dell’avvocato Andrea Benzi sul tema "Corridoni e il suo esempio: il Nucleo Volontari Corridoniani" e di Alessandra Tanzilli con le "Memorie corridoniane in Italia. Un monumento inedito a Sora".

L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 110 anni dalla morte di Corridoni e i 130 anni dalla nascita del capitano Eugenio Niccolai, promosse dal Comune di Corridonia. Tra i nuovi cimeli storici anche la copia autografa della lettera scritta da Corridoni il giorno della sua morte, il tutto curato dal centro sociale "Vita" dall’associazione "Lanzi" e dal Circolo culturale Corridoni di Parma del presidente Marco Formato che ha fatto da guida nel museo.

"L’idea è nata nel 2024 quando come circolo visitammo Corridonia – ha raccontato – tramite collezioni private e nostri cimeli, abbiamo raccolto elementi, tra cui spille, cartoline postali o quadri".

La mostra è visitabile fino al 9 novembre tutte le domeniche, dalle 16 alle 19. Per prenotazioni di visite al di fuori di questi orari: 0733.439901 (dalle 10 alle 13).

© Riproduzione riservata

