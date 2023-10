Film e incontri con attori

Arriva "Scollinare Film Festival" e la dimensione artigianale della settima arte accende Pollenza da oggi a domenica. La kermesse, alla sua prima edizione, è ideata da Leonardo Accattoli e Damiano Giacomelli (nella foto) on la partecipazione di Maurizio Petrini, ed è organizzata da Officine Mattoli con la partecipazione di Brian Borù Pub, Borgofuturo, associazione "Il Cielo sopra Berlino" e Comune, e la supervisione artistica di YUK! Film e Dibbuk Produzioni. Si parte questa sera alle 19.30 al chiostro Chaplin con un aperitivo d’apertura e il live set di Daniele Cervigni e Lorenzo Scipioni. Alle 23.15 ci si sposta in piazza della Libertà per l’unico concerto marchigiano dei Bud Spencer Blues Explosion. Domani, dalle 15 alle 18.30 la piazza si trasforma in un set a cielo aperto con "Cinema Circus", laboratorio con professionisti di settore e l’attrice Rebecca Liberati. Alle 16.30 al Brian Borù incontro con l’attore Giorgio Colangeli e il regista Gianni Di Gregorio, protagonisti poi alle 21.30 della presentazione del film "Lontano, lontano"; alle 18.30 al chiostro Chaplin corto laboratoriale "Assalto 03 – Parco a tempo". Alle 23 in piazza videomapping dell’artista Luca Agnani e djset di Dj Silvio aka Marco Cecchetti. All’1.30 film "Una storia vera" in versione restaurata. Infine domenica, dalle 15 alle 18 al Brian Borù, "Pitch al pub", incontro tra autori e produttori volto a ingenerare nuove storie. Alle 19 al chiostro "Dimore in cerca d’autore" alle 21.30 spazio al film "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, prima del brindisi finale. Ingresso gratuito.