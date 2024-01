Film e targa dedicati ai ragazzi delle scorte

Continuano le iniziative per la promozione della cultura della legalità a Monte San Giusto. Oggi, alle 21.15 al cineteatro Durastante, si terrà la proiezione del docufilm "Memories – I ragazzi delle scorte" e a seguire, un incontro pubblico alla presenza di Salvatore Lopresti, sovrintendente della Questura di Palermo e in servizio all’ufficio scorte nel 1992. A trent’anni di distanza dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, il film "I ragazzi delle scorte" della serie "Memories", diretto da Gabriele Ciances e coprodotto dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 42esimo Parallelo, racconta la storia degli otto agenti di polizia che morirono accanto a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo negli attentati mafiosi del 1992. Insieme a Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani morto a Capaci, nel film anche la testimonianza del sovrintendete Lopresti che racconta come la ferita personale per la perdita di otto colleghi sia di fatto anche una ferita più grande, che tocca tutti gli italiani. Lopresti sarà presente a Monte San Giusto per raccontare, dopo la proiezione del film, insieme al sindaco Andrea Gentili e al giornalista Vincenzo Varagona, gli anni terribili delle stragi.

Domanica, alle 10.15 in piazza Aldo Moro, invece, seguirà la cerimonia di scopertura della targa "In memoria dei ragazzi della scorta del giudice Paolo Borsellino". Sarà presente anche la banda Bartolini.