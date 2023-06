Film Festival, oggi si replica

Secondo appuntamento del Civitanova Film Festival. E’ quanto previsto per oggi nel cine-teatro Cecchetti, a partire dalle 18, con la proiezione del film "Io speriamo che me la cavo" di Lina Wertmuller. Un film diventato cult, con Paolo Villaggio nei panni di un professore ligure che viene trasferito in una scuola elementare nel napoletano. Deve affrontare tanta disorganizzazione e bambini abbandonati a loro stessi. Mentre alle 21.15 (con ingresso 4 euro) verrà proiettato "Se fate i braviGenova 2001-Il sogno e la violenza" e seguirà l’incontro con i registi Stefano Collizzollie Daniele Gaglianone.