Film per riflettere sull’Alzheimer e spettacolo sul riciclo d’acciaio

Oggi, alle 15, all’auditorium dell’istituto Lucatelli, proiezione del film "La danza dei ricordi", che tratta con delicatezza l’Alzheimer. Patologia che non prende solo la persona affetta, ma anche il caregiver e la famiglia. Sceneggiatura e regia sono di Anita Gallimberti, che sarà presente all’incontro. "Vorremmo suscitare un’emozione che porti ad una riflessione", spiegano gli organizzatori. Ingresso gratuito.

Domani alle 10 il teatro Vaccaj di Tolentino ospita lo spettacolo di Ricrea, consorzio di filiera dell’acciaio, interpretato da Luca Pagliari: "Yes I can. Storie di acciaio e di persone". Cosmari, con il supporto di Ricrea, promuove una giornata di approfondimento dedicata all’importanza della raccolta differenziata e in particolare al riciclo dell’acciaio. Sono stati invitati a partecipare anche gli studenti di alcune classi delle scuole superiori tolentinati.