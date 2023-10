Filmano pestaggio di una 15enne: tre nei guai

Arriva] l’ammonimento dalla questura di Fermo per tre 15enni, coinvolte nell’aggressione alla coetanea alla stazione dei pullman di Fermo. Sul caso di cyberbullismo è intervenuto il questore di Fermo, dopo la denuncia presentata dalla mamma della vittima dell’aggressione, una studentessa del Maceratese. L’episodio era avvenuto il 3 ottobre. Uscita da un istituto professionale fermano, la ragazzina si era diretta alla stazione dei bus, il terminal Mario Dondero, per tornare a casa. Ma lì aveva trovato un gruppo di coetanee che l’avevano aggredita. Una in particolare l’avrebbe presa per i capelli facendola cadere a terra, mentre le altre ridevano e filmavano.

Uno di questi video è stato diffuso in maniera velocissima tra i cellulari di amici e conoscenti, e alla fine in tantissimi hanno visto questa scena incresciosa e imbarazzante. La studentessa, spaventata e turbata, non è ancora riuscita a tornare a scuola, per paura di incontrare ancora le bulle. Per questo nei giorni scorsi la madre, assistita dall’avvocato Simone Santoro, aveva denunciato l’episodio. Le indagini sono partite, ma intanto la questura fermana è intervenuta subito. Dalla visione del filmato sono state riconosciute le tre studentesse protagoniste dell’aggressione, e si è deciso di far partire l’ammonimento per cyberbullismo per le ragazzine. I genitori sono stati convocati in questura e il personale di polizia specializzato in questi reati ha notificato loro le misure.

Questi provvedimenti sono una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima, per evitare che possano arrivare misure ancora più incisive. Sono stati anche illustrati i percorsi da seguire con le strutture specializzate, per poter avviare una profonda rivalutazione dei propri comportamenti. L’ammonimento per cyberbullismo è uno strumento che può aiutare a prevenire forme di prevaricazione più gravi nei confronti di minorenni da parte di altri minorenni. Le indagini sono in corso anche per individuare l’autore del video circolato in maniera virale: alcuni dei presenti avrebbero subito cancellato le immagini, per evitare conseguenze, qualcun altro invece non ha esitato a diffondere tutto, aggravando il danno causato alla 15enne.

Sono comunque in corso anche le indagini avviate sulla base della denuncia della madre della ragazzina, che potranno portare a ulteriori conseguenze, di natura penale, per chi sarà considerato responsabile dell’aggressione. La questura evidenzia anche la collaborazione fornita dalla scuola per ricostruire l’accaduto.